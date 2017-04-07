Депутаты Ивоблдумы ознакомились с опытом обращения с ТКО в Ярославской области

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12 апреля делегация Ивановской областной Думы отправилась в Ярославль для изучения опыта в обращении с отходами производства и потребления. Александр Фомин, Сергей Мазалов, Ирина Крысина, Ирина Виноградова и Александр Маслов посетили мусоросортировочный завод и обсудили проблематику с коллегами в ярославском парламенте.

Поводом для поездки депутатов в соседний регион послужили множественные обращения граждан, связанные с удорожанием платы за вывоз мусора, которое ожидается в связи с переходом Ивановской области на новую систему обращения с отходами. Напомним, что с 1 июля организация сбора, вывоза, переработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) передается в ведение регионального оператора. Тариф, по которому граждане будут оплачивать эти услуги, еще не сформирован, однако предельная стоимость работ в пересчете на одного человека (а именно так теперь будет взиматься плата) определена в размере 104 рублей.

Депутаты ознакомились с порядком образования тарифа в Ярославской области, на месте оценили преимущества строительства и эксплуатации мусоросортировочного завода, посетив компанию «Чистый город». Как рассказал директор Станислав Пименов, предприятие функционирует на протяжении уже 13 лет, его мощность составляет порядка 160 тысяч тонн отходов в год. В связи с постоянно растущим объемом их образования в городах мусоросортировка становится насущной необходимостью. Руководитель завода пояснил ивановским депутатам, что после прохождения через процесс сортировки, отбора фракций, которые идут на вторичную переработку, и прессования остатков в брикеты объем отходов, направляемых на захоронение, сокращается более чем в семь раз. Кроме того, предварительная сортировка и брикетирование в разы продлевает жизнь полигона, снижает экологический ущерб, свалки перестают гореть, что положительно сказывается на чистоте воздуха в летнее время. Как выяснили парламентарии, если предприятия и организации предоставляют отходы на утилизацию раздельно по фракциям, то завод их принимает по сниженному тарифу.

По словам депутатов, основную проблему в Ивановской области составляет расчет экономически обоснованного тарифа, который бы позволил покрыть расходы на всех этапах обращения с ТКО, но в то же время не приводил к резкому увеличению платежной нагрузки на население. Председатель комитета по МСУ и взаимодействию с институтами гражданского общества Сергей Мазалов предложил установить временный (переходный) тариф, чтобы после подведения итогов работы регионального оператора за год была возможность его скорректировать.

По итогам поездки председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Фомин отметил, что ввиду новизны принципов организации обращения с ТКО, установленных федеральным законодательством, перед регионами встают схожие проблемы, в решении которых существенно может помочь обмен опытом. «Мы договорились с коллегами обмениваться информацией по самому широкому кругу вопросов, включая и тарифооборазование», – сообщил парламентарий.

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