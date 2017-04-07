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Депутаты Ивоблдумы ознакомились с опытом обращения с ТКО в Ярославской области
12 апреля делегация Ивановской областной Думы отправилась в Ярославль для изучения опыта в обращении с отходами производства и потребления. Александр Фомин, Сергей Мазалов, Ирина Крысина, Ирина Виноградова и Александр Маслов посетили мусоросортировочный завод и обсудили проблематику с коллегами в ярославском парламенте.
Поводом для поездки депутатов в соседний регион послужили множественные обращения граждан, связанные с удорожанием платы за вывоз мусора, которое ожидается в связи с переходом Ивановской области на новую систему обращения с отходами. Напомним, что с 1 июля организация сбора, вывоза, переработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) передается в ведение регионального оператора. Тариф, по которому граждане будут оплачивать эти услуги, еще не сформирован, однако предельная стоимость работ в пересчете на одного человека (а именно так теперь будет взиматься плата) определена в размере 104 рублей.
Депутаты ознакомились с порядком образования тарифа в Ярославской области, на месте оценили преимущества строительства и эксплуатации мусоросортировочного завода, посетив компанию «Чистый город». Как рассказал директор Станислав Пименов, предприятие функционирует на протяжении уже 13 лет, его мощность составляет порядка 160 тысяч тонн отходов в год. В связи с постоянно растущим объемом их образования в городах мусоросортировка становится насущной необходимостью. Руководитель завода пояснил ивановским депутатам, что после прохождения через процесс сортировки, отбора фракций, которые идут на вторичную переработку, и прессования остатков в брикеты объем отходов, направляемых на захоронение, сокращается более чем в семь раз. Кроме того, предварительная сортировка и брикетирование в разы продлевает жизнь полигона, снижает экологический ущерб, свалки перестают гореть, что положительно сказывается на чистоте воздуха в летнее время. Как выяснили парламентарии, если предприятия и организации предоставляют отходы на утилизацию раздельно по фракциям, то завод их принимает по сниженному тарифу.
По словам депутатов, основную проблему в Ивановской области составляет расчет экономически обоснованного тарифа, который бы позволил покрыть расходы на всех этапах обращения с ТКО, но в то же время не приводил к резкому увеличению платежной нагрузки на население. Председатель комитета по МСУ и взаимодействию с институтами гражданского общества Сергей Мазалов предложил установить временный (переходный) тариф, чтобы после подведения итогов работы регионального оператора за год была возможность его скорректировать.
По итогам поездки председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Фомин отметил, что ввиду новизны принципов организации обращения с ТКО, установленных федеральным законодательством, перед регионами встают схожие проблемы, в решении которых существенно может помочь обмен опытом. «Мы договорились с коллегами обмениваться информацией по самому широкому кругу вопросов, включая и тарифооборазование», – сообщил парламентарий.По материалам Ивановской областной Думы
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Михаил Мокрецов
7.04.2017, 12:54
За исключением областного центра, все города и районы области поделены между четырьмя компаниями, которые будут заниматься вывозом мусора. В Иванове, судя по всему, дележ идет с большими трудностями.
6 апреля 2017 года были подведены итоги аукциона на оказание услуг по осуществлению сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на основании договора, заключаемого с «Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области».
Окончательные итоги аукциона должны были подводиться 11 апреля, но так как на каждый из четырех лотов было подано по одной заявке, торги признаны несостоявшимися, и договоры будут заключены с этими четырьмя участниками.
В разыгранные без торгов четыре лота входит вся территория Ивановской области за исключением города Иванова. Областной центр как основной источник доходов, судя по всему, до сих пор пытаются как-то мирно поделить.
Аукцион проводил ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами».
Организатором торгов выступало ООО «Специализированная организация по размещению заказа «Тендер». Генеральным директором и владельцем компании «Тендер» ранее был нынешний зампред регионального правительства Игорь Чебыкин, который в том числе курирует и департамент конкурсов и аукционов. Судя по всему, Чебыкин по-прежнему является владельцем «Тендера».
Срок действия договоров почти 15 лет: с первого числа месяца после утверждения тарифа на услуги регионального оператора и до 31 декабря 2031 года. За каждой из четырех компаний закреплена своя территория (перечень будет приведен в конце текста).
Чуда не произошло: владельцы всех компаний, с которыми региональный оператор заключает договоры, принадлежат владельцам самого оператора – лидеру ивановской «Справедливой России» Павлу Попову и профессору медицины Ивановской медакадемии Ларисе Ярченковой, которая, конечно же, представляет интересы своего мужа – Владимира Ярченкова, члена правления другого регионального оператора – по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Ивановской области.
Впрочем, нужно сказать, что, по всей видимости, дабы соблюсти хоть какие-то приличия, номинальные собственники регионального оператора по обращению с ТКО недавно сменились. Теперь это не Павел Попов и Лариса Ярченкова, а ОАО «Интрейд» и некая Елена Леднева.
Каждый из двух новых собственников обременен залогом по договору купли-продажи от 20 февраля 2017 года. Ну, а залогодержатели, понятно, Павел Попов и Лариса Ярченкова.
При этом напоминаю, что четыре компании, с которыми региональный оператор заключает договоры на обслуживание Ивановской области, напрямую принадлежат Павлу Попову и Ларисе Ярченковой: «Чистое поле – Шуя», «Подворье», «Чистое поле+», «Эко-Трансавто».
Зоны ответственности компаний, осуществляющих сбор и транспортирование ТКО на основании договора с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Ивановской области
1. «Чистое поле – Шуя» (317,5 руб./куб. м):
– Шуя
– Верхнеландеховский район
– Лухский район
– Палехский район
– Пестяковский район
– Пучежский район
– Шуйский район
– Южский район.
2. «Подворье» (342,4 руб./куб. м):
– Тейково
– Гаврилово-Посадский район
– Ивановский район
– Ильинский район
– Лежневский район
– Савинский район
– Тейковский район.
3. «Чистое поле+» (292,1 руб./куб. м):
– Кохма
– Комсомольский район
– Приволжский район
– Родниковский район
– Фурмановский район.
4. «Эко-Трансавто» (385,4 руб./куб. м):
– Вичуга
– Кинешма
– Вичугский район
– Заволжский район
– Кинешемский район
– Юрьевецкий район.