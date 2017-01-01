В Ивановской области двое безработных украли комплектующие с локомотива

Чтобы задержать злоумышленников, полицейские сидели в засаде несколько суток





В Ивановском районе сотрудники полиции задержали с поличным подозреваемых в краже комплектующих с локомотива поезда. В пресс-службе УМВД по Ивановской области рассказали об обстоятельствах преступления.

В органы внутренних дел поступила оперативная информация, что в одном из ремонтных отделов на железнодорожной станции может быть совершена кража. Для задержания предполагаемых злоумышленников на месте преступления была выставлена засада. Сотрудники полиции дежурили несколько суток. Ночью преступники, взломав замок, пробрались в ремонтный отдел на станции Ермолино и сняли с локомотива 11 масляных радиаторов охлаждения двигателя внутреннего сгорания. С похищенным они хотели скрыться, но были задержаны оперативниками.

Злоумышленниками оказались безработные местные жители - 26-летний молодой человек и ранее неоднократно судимый за кражи 35-летний мужчина. Полицейские проверяют их на причастность и к другим криминальным деяниям.

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