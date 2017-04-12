Происхождение трещины на стене в квартире дома на ул. Ташкентской в Иванове неизвестно

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Как мы сообщали ранее, вчера днем на панельной стене внутри квартиры дома №65 по улице Ташкентской в Иванове образовалась трещина. По словам нанимателя квартиры, за несколько часов ширина трещины выросла с 2 до 5 миллиметров.

На место выезжали сотрудники городского аварийно-спасательного отряда. Специалисты по чрезвычайным ситуациям выяснили, что трещина появилась лишь на панели в одной из комнат квартиры на первом этаже. Ее происхождение и характер неизвестны. Сотрудники управляющей компании установили на трещину специальные «маяки», позволяющие отслеживать ее движение.

И вчера же по этому поводу состоялось внеочередное совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Ситуация будет контролироваться в течение нескольких дней. «В случае роста размера трещины и появления опасности обрушения здания будет принято решение о расселении подъезда», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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