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Новости

33 минуты назад

На улице Минской в Иванове снесут аварийные хозпостройки


Хозяйственные постройки, расположенные у дома №63Б на улице Минской областного центра, находятся в аварийном состоянии. В любой момент могут обрушиться. В связи с этим администрацией города принято решение о сносе данных конструкций. Соответствующее постановление мэрии вышло 3 апреля 2017 года.



ключевые слова: хозпостройки аварийное состояние снос
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  • 6 минут назад
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							С разрушенной насосной станцией на уводи еще решить и были бы молодцы. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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