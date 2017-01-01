На улице Минской в Иванове снесут аварийные хозпостройки





Хозяйственные постройки, расположенные у дома №63Б на улице Минской областного центра, находятся в аварийном состоянии. В любой момент могут обрушиться. В связи с этим администрацией города принято решение о сносе данных конструкций. Соответствующее постановление мэрии вышло 3 апреля 2017 года.

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