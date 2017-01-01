Моногород Вичуга направил заявку на получение 440 млн рублей

Средства запрашиваются на развитие инфраструктуры индустриального парка





В Фонд развития моногородов направлена заявка на софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Вичуга. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

«Финансирование в объеме более 440 млн рублей запрашивается на строительство инженерных сетей и сооружений в индустриальном парке «Вичуга», подъездных дорог», – отметила зампред.

В настоящее время комплексным изучением заявки занимаются эксперты фонда.

Для справки:

Индустриальный парк «Вичуга» рассчитан на 60 резидентов, при этом якорным должен стать комбинат по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения. Прогнозируется, что в индустриальном парке будет создано около 1900 рабочих мест, в том числе непосредственно на самом комбинате – более 550.

Строительство комплекса ПЭТФ начнется в 2017 году, выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Общий объем инвестиций составит свыше 25 млрд рублей. Реализация проекта замкнет производственно-технологическую цепочку внутри региона и откроет возможности как для обеспечения сырьем уже существующих производств – компаний «Протекс», «УльтраСтаб», «Неотекс», так и для запуска новых производств по переработке ПЭТФ. Ряд инвесторов уже проявил заинтересованность в реализации проекта.

поделиться ссылкой:

