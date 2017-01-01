Нижегородский театр русской классики покажет в Иванове «Бедных людей» Достоевского





С 17 по 25 апреля в Ивановской области будет проходить III Международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце».

Основной площадкой проведения фестиваля-конкурса выступит Кинешемский драматический театр имени Александра Островского. Два спектакля пройдут в Иванове: 21 апреля Нижегородский театр русской классики «Остров» покажет спектакль «Бедные люди» по роману Ф.М. Достоевского, 22 апреля Кинешемский драмтеатр сыграет спектакль по пьесе А.Н. Островского «Доходное место».

Как сообщили в региональном департаменте культуры и туризма, на спектакль «Бедные люди» театра «Остров» для коллективных зрителей действует акция «На один билет - можно прийти вдвоём», скидка составляет 50%. Получить билеты по акции можно у заместителя директора по зрителю Светланы Юрьевны Проскуриной. Контактный телефон: 8-905-108-62-26.

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