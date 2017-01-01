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Новости

сегодня, 09:56

Три человека пострадали при столкновении иномарок в Ивановской области

ФОТО


Автоавария произошла 12 апреля около 07.45 на автодороге Курьяново-Ново-Талицы в Ивановском районе. Автомобиль «Лексус RX 270» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Галант».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали три человека:

- водитель «Мицубиси» 1983 г.р. - с сочетанной травмой, тупой травмой живота, закрытым переломом ребра, ушибом таза, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ОКБ;

- пассажирка «Мицубиси» 1964 г.р., с травмами головы доставлена в 7-ю горбольницу.

- пассажирка «Мицубиси»1971 г.р. с травмами головы также доставлена в 7-ю горбольницу.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП пострадавшие
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну он же на Лексусе!-езда по встречке=это нормально-разбегайтесь кто-куда!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ещё наверное и бухой
    
Хозяин жизни.мать его!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Шеронов								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
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    • 
										+1
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							На каждый "Лексус" найдется свой "Камаз"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex B								
							
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  • 14 минут назад
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										-1
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							Это,что сегодня в районе канала"Волга-Уводь" двои так раскидало-просто в хлам! Жуткое зрелище! Замечу местами в тени было очень скользко. Берегите себя!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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