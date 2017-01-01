Три человека пострадали при столкновении иномарок в Ивановской области

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Автоавария произошла 12 апреля около 07.45 на автодороге Курьяново-Ново-Талицы в Ивановском районе. Автомобиль «Лексус RX 270» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Галант».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали три человека:

- водитель «Мицубиси» 1983 г.р. - с сочетанной травмой, тупой травмой живота, закрытым переломом ребра, ушибом таза, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ОКБ;

- пассажирка «Мицубиси» 1964 г.р., с травмами головы доставлена в 7-ю горбольницу.

- пассажирка «Мицубиси»1971 г.р. с травмами головы также доставлена в 7-ю горбольницу.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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