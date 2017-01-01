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21 минуту назад
ПОСЛУШАЙТЕ! О спорте высоких… положений
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В День космонавтики так и хочется быть быстрее, выше и сильнее всех. Под это дело весьма органично смотрелось бы сегодняшнее вручение значков ГТО. Только если бы вручали их, например, спортсмены: мастера, кандидаты, тренеры. А у нас, как всегда, пригнали чиновников. Более того - вручали награды тоже своим - муниципальным и госслужащим, представителям органов исполнительной власти и местного самоуправления…
Любопытно, что на сегодняшнем празднике спорта прозвучала фраза, что в регионе создали всю необходимую инфраструктуру. Между тем на всё Иваново всего одна открытая общедоступная тренажерка. Что уж вспоминать про Дворец спорта, бассейны, велодорожки…
Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.154-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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