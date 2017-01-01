Из торгового павильона на ул. Богдана Хмельницкого в Иванове изъяли 480 бутылок «левого» алкоголя

Контрафакт продавался под марками водки «Гжелка», «Финская», «Хортица», «Парламент», «Пять озер», виски «Джек Дениэлс», коньяка «Дербент»





Сегодня сотрудники Административного департамента ивановской области совместно с полицейскими пресекли незаконный оборот алкогольной продукции в торговом павильоне на улице Богдана Хмельницкого в Иванове, рядом с ТЦ «Стандарт».

В результате были выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, документов, сопровождающих ее оборот, а также с марками, содержащими признаки подделки. Из оборота изъято 480 единиц алкогольной продукции, в том числе водка под марками «Гжелка», «Финская», «Хортица», «Столичная», «Беленькая», «Парламент», «Талка», «Пять озер», виски под маркой «Джек Дениэлс», коньяк под маркой «Дербент».

«Просим граждан обращать внимание на наличие у продавцов алкогольной продукции соответствующей лицензии и сопроводительных документов, а также на маркировку алкогольной продукции», – отметил начальник административного департамента Максим Кушнеров.

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