«Филфак» на ТНТ - первый в своем слоте

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10 апреля на телеканале ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Филфак» с Александрой Бортич, Ефимом Шифриным и Денисом Парамоновым в главных ролях.

Три премьерные серии посмотрело 14,6% российских телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет (по данным Mediascope Russia) - целевой аудитории канала. Благодаря «Филфаку» ТНТ лидирует в слоте с 20:30 до 22:00, победив в жесткой конкурентной борьбе и оставив позади «Первый канал» и СТС.

По молодежной аудитории 18-30 показатели «Филфака» еще внушительнее - доля составила 19,0%. У ближайшего преследователя, «Первого канала» - 9,7%.

Новый комедийный сериал ТНТ «Филфак» - это история про трех друзей, которые оказываются в девичьем царстве - на филологическом факультете. Главный герой Миша Соломонов - наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадежно влюблен в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чье главное увлечение - онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши - бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признает только «Спорт-Экспресс».

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