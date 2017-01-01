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Новости

38 минут назад

По проезжей части на площади Пушкина в Иванове бегает лиса

ФОТО


Фото с лисицей, бегающей по проезжей части на площади Пушкина в областном центре, опубликовал в соцсетях Александр Эверстов. Дикое животное в центре города наблюдали сегодня днем. Как лиса оказалась так далеко от лесополосы, не боясь ни людей, ни машин, неизвестно. Судя по фото, особь – взрослая. Не исключено, что животное заражено бешенством.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Дон Кихот Уводьский								
							
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  • 23 минуты назад
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							Это же собака, дорогие друзья... Не исключено, что автор фотографии не разбирается в животных.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Борис Борисыч								
							
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  • 6 минут назад
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							Это собака, лису-то хоть автор видел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 2 минуты назад
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										0
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							Да какая разница, лиса, собака или даже лось какой. Вы посмотрите на состояние ограждений дорожной части и моста! И это - самый центр города! Главу администрации- в отставку! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 2 минуты назад
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										0
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							проезжей части улицы. прошу прощения. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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