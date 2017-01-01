По проезжей части на площади Пушкина в Иванове бегает лиса

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Фото с лисицей, бегающей по проезжей части на площади Пушкина в областном центре, опубликовал в соцсетях Александр Эверстов. Дикое животное в центре города наблюдали сегодня днем. Как лиса оказалась так далеко от лесополосы, не боясь ни людей, ни машин, неизвестно. Судя по фото, особь – взрослая. Не исключено, что животное заражено бешенством.

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