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38 минут назад
По проезжей части на площади Пушкина в Иванове бегает лиса
ФОТО
Фото с лисицей, бегающей по проезжей части на площади Пушкина в областном центре, опубликовал в соцсетях Александр Эверстов. Дикое животное в центре города наблюдали сегодня днем. Как лиса оказалась так далеко от лесополосы, не боясь ни людей, ни машин, неизвестно. Судя по фото, особь – взрослая. Не исключено, что животное заражено бешенством.
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Комментарии (4)
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- Дон Кихот Уводьский23 минуты назадЭто же собака, дорогие друзья... Не исключено, что автор фотографии не разбирается в животных.
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- Борис Борисыч6 минут назадЭто собака, лису-то хоть автор видел?
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- Помидорина2 минуты назадДа какая разница, лиса, собака или даже лось какой. Вы посмотрите на состояние ограждений дорожной части и моста! И это - самый центр города! Главу администрации- в отставку!
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- Помидорина2 минуты назадпроезжей части улицы. прошу прощения.
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