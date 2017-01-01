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Новости

48 минут назад

В Ивановской области проходит акция «100 баллов для Победы»


Ивановская область присоединилась к Всероссийской акции «100 баллов для Победы», направленной на активизацию интереса школьников к биологии и географии и посвященной Году экологии в России.

По словам организаторов, главная задача акции – снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах, у каждого есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ.

В школах региона акция проводится с 4 по 30 апреля. В ней принимают участие старшеклассники и выпускники, руководители и учителя, общественники, а также деятели культуры и образования. В течение апреля в акции «100 баллов для Победы» примут участие 11 муниципальных образований региона. Основной задачей мероприятия является обмен опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ.

В регионе первыми акцию провели в Ивановском районе в Коляновской средней школе. В четверг, 4 апреля, состоялась встреча одиннадцатиклассников с выпускником школы прошлого года, набравшего 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Он рассказал о процедуре сдачи ЕГЭ, поделился со старшеклассниками опытом успешной подготовки к экзаменам и советами по написанию экзаменационных работ, ответил на вопросы выпускников об обучении в Ивановском энергоуниверситете, а также пожелал им удачи на итоговой аттестации 2017 года.



ключевые слова: школа выпускники экзамены ЕГЭ акция
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