Новости
сегодня, 17:18
В Шуйской ЦРБ будут проводить иглорефлексотерапию
В Шуйской центральной районной больнице расширяется спектр предоставляемых медицинских услуг. Так, в частности, вскоре там можно будет пройти процедуру иглорефлексотерапии. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала главный врач ЦРБ Екатерина Кузьмина.
ключевые слова: медицина услуги больница иглорефлексотерапия
- оцените новость:
-
(0)
- 152
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:09Многоквартирный дом в Иванове дал трещину: не исключена угроза обрушения
Решается вопрос об эвакуации жильцов - ФОТО
-
(4)
- 3875
сегодня, 13:02Ивановское кладбище затопило
ФОТО
-
(4)
- 3831
сегодня, 11:54Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов
-
(3)
- 2226
сегодня, 11:36Как космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области
ФОТО
-
(1)
- 1993
сегодня, 11:18Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи
-
(1)
- 2104