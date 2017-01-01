В Шуйской ЦРБ будут проводить иглорефлексотерапию





В Шуйской центральной районной больнице расширяется спектр предоставляемых медицинских услуг. Так, в частности, вскоре там можно будет пройти процедуру иглорефлексотерапии. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала главный врач ЦРБ Екатерина Кузьмина.

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