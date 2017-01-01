На Горьковском водохранилище прогнозируется отрыв ледяного поля площадью 70 кв. км

Жителей области просят ни в коем случае не выходить на лед







В настоящее время в акватории Горьковского водохранилища началось активное разрушение льда. С появлением ветра и поднятием уровня воды возникла угроза отрыва льда от берега.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, отрыв ледяного поля площадью примерно 70 квадратных километров у села Обжериха Юрьевецкого района прогнозируется на текущей неделе.

ГУ МЧС просит жителей и гостей Ивановской области не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на лед. Тем более, что это сейчас запрещено и наказывается штрафами.

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