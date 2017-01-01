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сегодня, 16:48
На Горьковском водохранилище прогнозируется отрыв ледяного поля площадью 70 кв. км
Жителей области просят ни в коем случае не выходить на лед
В настоящее время в акватории Горьковского водохранилища началось активное разрушение льда. С появлением ветра и поднятием уровня воды возникла угроза отрыва льда от берега.
Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, отрыв ледяного поля площадью примерно 70 квадратных километров у села Обжериха Юрьевецкого района прогнозируется на текущей неделе.
ГУ МЧС просит жителей и гостей Ивановской области не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на лед. Тем более, что это сейчас запрещено и наказывается штрафами.
ключевые слова: водохранилище лед отрыв МЧС
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