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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: Революция на дорогах, интервью с космонавтами и теневой рынок труда
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Покорители звезд. Эксклюзивное интервью с космонавтами.
- Революция на дорогах. Изменится ли, наконец. Ситуация с транспортом в областном центре?
- Вор-хамелеон. Какие образы примеривала мошенница, чтобы обокрасть одинокую старушку?
- Теневой рынок труда. Какие вакансии могут привести прямиком в тюрьму?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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