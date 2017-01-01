Помощь марафона «Ты нам нужен!» получат почти 100 детей

Благотворительная акция собрала более 4 млн 411 тыс. рублей





Сегодня в ивановской администрации состоялось итоговое заседание оргкомитета городского благотворительного марафона «Ты нам нужен!».

Марафон проходил с 11 по 18 марта. Как сообщил генеральный директор благотворительного фонда «Родной город» Анатолий Иоффе, в ходе марафона 2017 года было собрано 4 млн 411 тыс. 905 рублей. Из них, учитывая организационные расходы, к распределению определена сумма 4 млн 241 тыс. 905 рублей. За оказанием помощи из средств марафона обратились 104 семьи. Заявления 5 из них были отклонены, так как поданы от граждан старше 18 лет и не проживающих на территории города Иваново. На рассмотрение комиссии по распределению средств марафона поступило 99 заявлений.

Как рассказала член оргкомитета Любовь Семенова, комиссия по распределению средств работала в тесном сотрудничестве с Департаментом здравоохранения Ивановской области. «По решению комиссии, материальную помощь из средств марафона на приобретение медикаментов, расходных материалов, обследований, индивидуальных средств ухода и реабилитации получат 69 детей, - сообщила Любовь Семенова. - Остальные 30 детей получат поддержку за счет адресной помощи от физических и юридических лиц, которые напрямую оплатили медицинские услуги, или за счет Департамента здравоохранения Ивановской области. Это в основном касается направления детей на реабилитационное и оперативное лечение, обследование в центральных клиниках г. Москвы и Санкт-Петербурга».

Получение помощи будет осуществляться через благотворительный фонд «Родной город» только по безналичному расчёту. Родители или законные представители (опекуны) будут оповещены по указанному ими в заявлении контактному телефону о получении материальной помощи. Для этого в фонд «Родной город» необходимо предъявить счет из фармацевтического торгового предприятия (аптеки), либо договор и счет для оплаты лекарственных препаратов, расходных материалов, предметов ухода, специального питания, указанных в заявлении. Оплата по безналичному расчету услуг детям-благополучателям завершается в декабре 2017 года, соответственно их плану лечения и обследования. Наличные деньги под отчетность чеками за уже оказанные услуги выдаваться не будут.

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