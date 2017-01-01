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В Ивановской области приземлился огурец-космонавт
Сегодня, в День космонавтики, житель Коврова Андрей Тюрин, гостивший у друга в Ивановской области, нашел куклу огурца в скафандре. Ее запустили в небо на День огурца в Суздале в 2016 году - есть такая традиция. Огурец-космонавт преодолел 110 километров и приземлился в поле в районе деревни Лучкино Южского района. Андрей заглянул в «космический планшет» упавшего на ивановскую землю зеленого летуна. Там, как обычно, лежало письмо, начинающееся приветствием: «О, Счастливчик! Тебе в руки попал я, Огурец Рассолович Суздальский!».
Космическая символика для запуска огурца в небо была выбрана неслучайно - в прошлом году Россия отметила 55-летие первого полета человека в космос.
Теперь Андрея Тюрина ждет приз от одного из спонсоров Дня огурца.
К слову, в истории суздальского праздника огурца удача найти «летуна» случается всего лишь в пятый (из 16) раз. Последний такой случай произошел в 2013 году.
Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник, «Зебра-ТВ»
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- ЙЯdЪ37 минут назадЯ уж думал наркотики легализовали.
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