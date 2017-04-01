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сегодня, 15:35
В Родниках будут бороться с абортами словом Божьим
На базе ЦРБ откроют противоабортный кабинет - ФОТО
В преддверии Дня космонавтики, 11 апреля, в администрации Родниковского района прошло совещание. В нем приняли участие замглавы районной администрации Людмила Комлева, благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов, председатель организации "Колыбель" Елена Язева, главврач Родниковской ЦРБ Марина Пономарева и другие.
По результатам встречи принято принципиальное решение открыть кабинет консультации на базе районной больницы с участием духовенства благочиния для решения вопросов помощи женщинам, столкнувшихся с проблемой нежелательной беременности. На сайте Кинешемской епархии кабинет называется противоабортным.
Фото: Кинешемская епархия
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Комментарии (4)
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- Медведьсегодня, 15:45Мазью торговать будут против беременности - втирать в пузо до похудания.
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- Я вам не Димон50 минут назадПочему на совещание беременных не позвали?
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- тупой медведь49 минут назадмазь будут втирать блогерам в места где должны быть мозги
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- тупой медведь49 минут назадбеременного блогера
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