Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:35

В Родниках будут бороться с абортами словом Божьим

На базе ЦРБ откроют противоабортный кабинет - ФОТО


В преддверии Дня космонавтики, 11 апреля, в администрации Родниковского района прошло совещание. В нем приняли участие замглавы районной администрации Людмила Комлева, благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов, председатель организации "Колыбель" Елена Язева, главврач Родниковской ЦРБ Марина Пономарева и другие.

По результатам встречи принято принципиальное решение открыть кабинет консультации на базе районной больницы с участием духовенства благочиния для решения вопросов помощи женщинам, столкнувшихся с проблемой нежелательной беременности. На сайте Кинешемской епархии кабинет называется противоабортным.

Фото: Кинешемская епархия



ключевые слова: аборты РПЦ
  • оцените новость:
  • (0)
  • 309
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мазью торговать будут против беременности - втирать в пузо до похудания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Я вам не Димон								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему на совещание беременных не позвали? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									тупой медведь								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мазь будут втирать блогерам в места где должны быть мозги								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									тупой медведь								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							беременного блогера								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня