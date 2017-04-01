В Родниках будут бороться с абортами словом Божьим

На базе ЦРБ откроют противоабортный кабинет - ФОТО





В преддверии Дня космонавтики, 11 апреля, в администрации Родниковского района прошло совещание. В нем приняли участие замглавы районной администрации Людмила Комлева, благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов, председатель организации "Колыбель" Елена Язева, главврач Родниковской ЦРБ Марина Пономарева и другие.

По результатам встречи принято принципиальное решение открыть кабинет консультации на базе районной больницы с участием духовенства благочиния для решения вопросов помощи женщинам, столкнувшихся с проблемой нежелательной беременности. На сайте Кинешемской епархии кабинет называется противоабортным.

Фото: Кинешемская епархия

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