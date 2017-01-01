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сегодня, 15:27
Жители одной из ивановских улиц спилили деревья и устроили незаконную парковку прямо под проводами
Так полагают в "Ивгорэлектросети" - ФОТО
На улице Павленко в Иванове АО «Ивгорэлектросеть» проводило работы по кронированию деревьев в охранной зоне. И только. После этого кто-то спилил деревья полностью и присыпал площадки гравием.
В «Ивгорэлектросети» полагают, что это сделали местные жители, чтобы устроить незаконную парковку автотранспортных средств в охранной зоне под линиями электропередач.
«В связи с многочисленными обращениями жителей о вывозе веток, опиленных собственными силами, АО «Ивгорэлектросеть» сообщает, что не является специализированной организаций по сбору и вывозу мусора и не оказывает данные услуги для сторонних потребителей», - говорится в сообщении сетевиков.
Фото: «Ивгорэлектросеть»
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- Провода Ваши, - держите их в надлежащем виде, кронируйте деревья и убирайте опилы за собой вовремя - дармоеды!
- Если кто не в курсе, стоимость кВт складывается из его доставки, генерировании, и отчислении на развитие очень большого процента.
- Как доставляют - мы видим - ветки итд - денежки за доставку освоены.
- генерирование - отдельная статья
- отчисление на развитие - постройка новых электростанций, много у нас по России новых АЭС построили за время Чубайсовской эры? - Ни одной? - А деньги где? - У Чубайса, да?!