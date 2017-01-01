Жители одной из ивановских улиц спилили деревья и устроили незаконную парковку прямо под проводами

Так полагают в "Ивгорэлектросети" - ФОТО





На улице Павленко в Иванове АО «Ивгорэлектросеть» проводило работы по кронированию деревьев в охранной зоне. И только. После этого кто-то спилил деревья полностью и присыпал площадки гравием.

В «Ивгорэлектросети» полагают, что это сделали местные жители, чтобы устроить незаконную парковку автотранспортных средств в охранной зоне под линиями электропередач.

«В связи с многочисленными обращениями жителей о вывозе веток, опиленных собственными силами, АО «Ивгорэлектросеть» сообщает, что не является специализированной организаций по сбору и вывозу мусора и не оказывает данные услуги для сторонних потребителей», - говорится в сообщении сетевиков.

Фото: «Ивгорэлектросеть»

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