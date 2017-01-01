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Новости

сегодня, 15:27

Жители одной из ивановских улиц спилили деревья и устроили незаконную парковку прямо под проводами

Так полагают в "Ивгорэлектросети" - ФОТО


На улице Павленко в Иванове АО «Ивгорэлектросеть» проводило работы по кронированию деревьев в охранной зоне. И только. После этого кто-то спилил деревья полностью и присыпал площадки гравием.

В «Ивгорэлектросети» полагают, что это сделали местные жители, чтобы устроить незаконную парковку автотранспортных средств в охранной зоне под линиями электропередач.

«В связи с многочисленными обращениями жителей о вывозе веток, опиленных собственными силами, АО «Ивгорэлектросеть» сообщает, что не является специализированной организаций по сбору и вывозу мусора и не оказывает данные услуги для сторонних потребителей», - говорится в сообщении сетевиков.

Фото: «Ивгорэлектросеть»



ключевые слова: деревья парковка
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 15:41
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										-1
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							типа отмазались, мы не пилили. мы и вывозить не будем, а содержать своё имущество в должном виде кто будет? Печкин?
    
 - Провода Ваши, - держите их в надлежащем виде, кронируйте деревья и убирайте опилы за собой вовремя - дармоеды!
    
 - Если кто не в курсе, стоимость кВт складывается из его доставки, генерировании, и отчислении на развитие очень большого процента.
    
 - Как доставляют - мы видим - ветки итд - денежки за доставку освоены.
    
- генерирование - отдельная статья
    
- отчисление на развитие - постройка новых электростанций, много у нас по России новых АЭС построили за время Чубайсовской эры? - Ни одной? - А деньги где? - У Чубайса, да?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									TICOT								
							
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  • 26 минут назад
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										-1
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							Свое то убрали а дальше жители деревья спилили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Prokhogiy								
							
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  • 15 минут назад
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										-1
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							какой страшный дом!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 5 минут назад
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										0
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							Шокирует? Вы еще в бараках на Мебельном или в Сосневе не были... Люди до сих пор живут в двухэтажках, в которых нет воды. Их какашки, простите за такое слово, прямо со второго этажа пролетают в выгребную яму. расположенную в подвале дома. И раз в год эти какашки и все остальное откачивают соответствующие службы. А иногда не откачивают в срок... Рассказать про последствия несвоевременной откачки какашек или сами нарисуете в своем воображении эту  картинку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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