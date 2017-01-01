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сегодня, 11:04В доме на улице Интернациональной в Кинешме мужчина скончался от полученных ранений
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В Ивановской области мужчина зарубил топором приятеля, с которым вместе сидел в колонии
Как мы сообщали ранее, 11 апреля из домов по улице Интернациональной в Кинешме было обнаружено тело 26-летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой. В пресс-службе СУ СКР по Ивановской области рассказали подробности преступления.
Молодой человек распивал спиртные напитки со своим знакомым, с которым он когда-то вместе отбывал наказание в одной из колоний. Между собутыльниками произошла ссора, перешедшая в драку. Во время потасовки 44-летний мужчина схватил топор и нанес им молодому человеку множество ударов по голове. От полученных травм парень скончался.
В настоящее время подозреваемый, ранее неоднократно судимый кинешемец, задержан. От него получена явка с повинной. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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