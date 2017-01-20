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20.01.2017 13:23По факту гибели рабочего на сапоговаляльной фабрике проводится проверка
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Возбуждено дело в отношении директора фабрики, по вине которого погиб рабочий
В настоящее время проводятся следственные действия
По данным следствия, 19 января 2017 года 31-летний валяльщик кинешемской сапоговаляльной фабрики укладывал полуфабрикаты изделий в растяжную машину. И попал правой рукой во вращающиеся валы. В результате рабочий получил сочетанные травмы головы, шеи, груди и руки, от которых скончался.
Следствие считает, что этот несчастный случай стал возможным «в связи с нарушением директором общества с ограниченной ответственностью требований охраны труда». В частности, он допустил, что опасные зоны вращающихся валов оборудования не имели защитных ограждений, сигнальных цветов и знаков безопасности. Погибший рабочий не стажировался, обучения по охране труда и соответствующий инструктаж на рабочем месте не проходил.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Медведь4 минуты назадО, крайнего нашли, а то что пострадавший сам руку в пасть опасной машине сунул никто не учитывает, есть сижавая должность - она и посидит.
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