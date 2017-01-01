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Новости

43 минуты назад

На отдых детей в Ивановской области направят более 234 млн рублей


По информации регионального департамента соцзащиты, в этом году на оздоровительную кампанию детей в Ивановской области из бюджетов всех уровней будет направлено более 234,6 млн рублей. В том числе 150 млн рублей предусмотрены на организацию отдыха детей в летний период. Кроме этого, планируется поступление средств федерального бюджета.

Ежегодно в летний период организованными формами отдыха обеспечиваются свыше 39 тысяч ребят, которые направляются в лагеря дневного пребывания, санаторно-оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря.



ключевые слова: дети отдых лагерь соцзащита
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