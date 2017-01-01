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сегодня, 14:09

Многоквартирный дом в Иванове дал трещину: не исключена угроза обрушения

Решается вопрос об эвакуации жильцов - ФОТО


В одной из квартир дома №65 на улице Ташкентской областного центра сегодня днем на стене образовалась большая трещина. И она увеличивается и расширяется. Не исключена угроза обрушения. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. В квартире установили специальные маяки. В течение нескольких дней их будут наблюдать. В соответствии с показаниями маячков будет решаться вопрос об эвакуации жильцов. По предварительным данным, ситуация сейчас не критическая.



ключевые слова: дом квартира трещина эвакуация
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									kardiotonik								
							
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  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							критическая будет когда рухнет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 10 минут назад
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										-1
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							Что то построили рядом, или перепланировка в подвале, снесли какую то стенку, - вот грунт и поплыл,
    
Дом панельный возрастом под 40лет, всякие пристройки к нему очень не желательны, а они есть, и что там делается в подвале этой пристройки никому не известно, - может склад боеприпасов игил?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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