Многоквартирный дом в Иванове дал трещину: не исключена угроза обрушения

Решается вопрос об эвакуации жильцов - ФОТО





В одной из квартир дома №65 на улице Ташкентской областного центра сегодня днем на стене образовалась большая трещина. И она увеличивается и расширяется. Не исключена угроза обрушения. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. В квартире установили специальные маяки. В течение нескольких дней их будут наблюдать. В соответствии с показаниями маячков будет решаться вопрос об эвакуации жильцов. По предварительным данным, ситуация сейчас не критическая.



поделиться ссылкой:

