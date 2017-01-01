Новости
сегодня, 14:09
Многоквартирный дом в Иванове дал трещину: не исключена угроза обрушения
Решается вопрос об эвакуации жильцов - ФОТО
В одной из квартир дома №65 на улице Ташкентской областного центра сегодня днем на стене образовалась большая трещина. И она увеличивается и расширяется. Не исключена угроза обрушения. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. В квартире установили специальные маяки. В течение нескольких дней их будут наблюдать. В соответствии с показаниями маячков будет решаться вопрос об эвакуации жильцов. По предварительным данным, ситуация сейчас не критическая.
- оцените новость:
-
(4)
- 1614
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:09Многоквартирный дом в Иванове дал трещину: не исключена угроза обрушения
Решается вопрос об эвакуации жильцов - ФОТО
-
(4)
- 1615
сегодня, 13:02Ивановское кладбище затопило
ФОТО
-
(2)
- 2294
сегодня, 11:54Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов
-
(3)
- 1604
сегодня, 11:36Как космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области
ФОТО
-
(1)
- 1563
сегодня, 11:18Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи
-
(1)
- 1791
Дом панельный возрастом под 40лет, всякие пристройки к нему очень не желательны, а они есть, и что там делается в подвале этой пристройки никому не известно, - может склад боеприпасов игил?!