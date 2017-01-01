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Новости

сегодня, 13:54

Более 500 ивановцев отправят служить в армию этой весной

ФОТО


В рамках весенней призывной кампании на службу в Вооруженные силы РФ планируют отправить более 500 жителей областного центра. Об этом сообщает ивановская мэрия.

Сегодня, 12 апреля, состоялось заседание призывной комиссии Фрунзенского и Ленинского районов города под председательством Владимира Шарыпова. На комиссию прибыли призывники, которые по физическому состоянию, образованию и другим факторам признаны годными к службе в престижном Президентском полку в Москве. «На службу в армию ребята отправляются с большим желанием. Однако перед призывом им еще предстоит сдать выпускные экзамены в средних учебных заведениях», - отметили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: призыв призывная комиссия армия
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