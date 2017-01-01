Книга ивановки и Ника Перумова обогнала роман Сергея Лукьяненко, получив премию «Серебряный РосКон»

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С 30 марта по 2 апреля в подмосковном пансионате «Лесные дали» прошла 17-я международная литературная конференция по вопросам фантастики «РосКон». На нее съехались около 250 писателей, издателей, переводчиков, литературных критиков, художников и читателей не только из России, но и из других стран. Почетными гостями стали Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Роман Злотников, Олег Дивов, Евгений Лукин, Генри Лайон Олди.

На конференции традиционно подвели итоги прошедшего литературного года. Фантастом года, то есть автором, чьи тиражи были наибольшими в 2016 году, стала Елена Звездная. Премию «Большой РосКон» за выдающийся вклад в развитие жанра фантастики получил Николай Науменко, главный редактор издательства АСТ в 1993–2012 годах.

Среди награжденных есть и ивановка. Сотрудник кафедры РиФ ИГЭУ, редактор газеты «Всегда в движении», писатель, лауреат литературных премий Дарья Зарубина получила сразу два «Серебряных РосКона». В номинации «Роман», обогнав на пьедестале «КВАZИ» Сергея Лукьяненко, второе место завоевал созданный Дарьей Николаевной в соавторстве с Ником Перумовым роман «Верное слово». Второго «Серебряного РосКона» Дарья Зарубина получила за опубликованный в журнале «Октябрь» рассказ «Тишина под половицами». Её «соседями» по номинации «Повесть, рассказ» стали Олег Дивов («Холод, голод, интеллект», «Золотой РосКон») и Евгений Лукин («Витёк с планеты Земля и его питомец», «Бронзовый РосКон»).

По материалам ispu.ru

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