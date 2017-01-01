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Новости

30 минут назад

На маршруте «Иваново-Фурманов» пассажиров перевозили на технически неисправной «ГАЗели»

В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела


11 апреля на Привокзальной площади в Иванове сотрудники ГИБДД совместно со специалистами профильных ведомств провели массовую проверку водителей общественного транспорта. За несколько часов было проверено 44 автобуса. Инспекторы выявили 7 нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, в ходе мероприятия сотрудники ДПС остановили микроавтобус «ГАЗ-322132» («ГАЗель») под управлением мужчины 1965 г.р. Он перевозил пассажиров по маршруту «Иваново – Фурманов». После осмотра технического состояния автобуса инспекторы выявили, что на одной оси автобуса расположены шины различных моделей с различными рисунками протектора, также установлено газобаллонное оборудование без разрешения Госавтоинспекции. На основании выявленных фактов, дорожные полицейские составили постановление по делу об административном правонарушении, рапорт о проведении проверки в отношении должностного лица. Водителю выдали требование о незамедлительном устранении административных правонарушений.

Позднее выяснилось, что этот водитель не только не приступил к устранению нарушений, но и снова вышел на маршрут. Его микроавтобус спустя час был остановлен на 85-м км автодороги А113 (в салоне находились 4 пассажиров).

«На место задержания были вызваны сотрудники Ивановского МСО следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области для составления необходимых материалов и принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: микроавтобус неисправность водитель пассажиры УГИБДД
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									vofchik								
							
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  • 11 минут назад
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							Вот так, в лучшем случае условный срок, а в худшем в колонию. Это касается и такси, если систематически перевозить детей без детского кресла								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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