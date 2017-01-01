Новости
42 минуты назад
Ивановское кладбище затопило
ФОТО
Фото с затопленным кладбищем в местечке Балино опубликовала в соцсетях Юлия Парфенова. «На кладбище Балино потоп и с этим ничего не делают, - рассказала она. - Я написала жалобу главе Иванова, сказали, что воду откачивают, но не похоже, что это правда».
ключевые слова: кладбище подтопление
- оцените новость:
-
(1)
- 992
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Bobrov3715 минут назадМожет там ливневую канализацию проложить? Скоро начнут жаловаться на то что и в лесу вода!
-
- Bobrov3715 минут назадМожет там ливневую канализацию проложить? Скоро начнут жаловаться на то что и в лесу вода!
-
- brantazabra5 минут назадА хоронят там как сейчас? Прям в воду гробы топят? Оо
Новость дня
44 минуты назадИвановское кладбище затопило
ФОТО
-
(1)
- 1036
сегодня, 11:54Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов
-
(1)
- 1167
сегодня, 11:36Как космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области
ФОТО
-
(1)
- 1284
сегодня, 11:18Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи
-
(1)
- 1378