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Новости

42 минуты назад

Ивановское кладбище затопило

ФОТО


Фото с затопленным кладбищем в местечке Балино опубликовала в соцсетях Юлия Парфенова. «На кладбище Балино потоп и с этим ничего не делают, - рассказала она. - Я написала жалобу главе Иванова, сказали, что воду откачивают, но не похоже, что это правда».



ключевые слова: кладбище подтопление
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Bobrov37								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
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    • 
										0
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							Может там ливневую канализацию проложить? Скоро начнут жаловаться на то что и в лесу вода!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bobrov37								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Может там ливневую канализацию проложить? Скоро начнут жаловаться на то что и в лесу вода!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									brantazabra								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А хоронят там как сейчас? Прям в воду гробы топят? Оо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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