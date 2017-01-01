Ивановское кладбище затопило

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Фото с затопленным кладбищем в местечке Балино опубликовала в соцсетях Юлия Парфенова. «На кладбище Балино потоп и с этим ничего не делают, - рассказала она. - Я написала жалобу главе Иванова, сказали, что воду откачивают, но не похоже, что это правда».

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