Новая волна мошенничеств с «газоанализаторами» в Иванове

ФОТО





В нашу редакцию продолжают поступать сообщения о случаях мошенничества с «газоанализаторами». Молодые люди, представляющиеся сотрудниками «Газпрома», продают некий универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель». Пластмассовая коробочка с кнопками и адаптером переменного тока обходится доверчивым гражданам в 5900 рублей.

поделиться ссылкой:

