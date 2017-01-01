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Новости

51 минуту назад

Новая волна мошенничеств с «газоанализаторами» в Иванове

ФОТО


В нашу редакцию продолжают поступать сообщения о случаях мошенничества с «газоанализаторами». Молодые люди, представляющиеся сотрудниками «Газпрома», продают некий универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель». Пластмассовая коробочка с кнопками и адаптером переменного тока обходится доверчивым гражданам в 5900 рублей.



ключевые слова: мошенничество газоанализаторы
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  • 
								
									mister								
							
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  • 32 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Когда уже народ поймет, что покупать с рук у приходящих - всегда риск								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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