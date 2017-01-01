Новости
51 минуту назад
Новая волна мошенничеств с «газоанализаторами» в Иванове
ФОТО
В нашу редакцию продолжают поступать сообщения о случаях мошенничества с «газоанализаторами». Молодые люди, представляющиеся сотрудниками «Газпрома», продают некий универсальный детектор загрязнителей воздуха «Спасатель». Пластмассовая коробочка с кнопками и адаптером переменного тока обходится доверчивым гражданам в 5900 рублей.
ключевые слова: мошенничество газоанализаторы
- оцените новость:
-
(0)
- 482
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- mister32 минуты назадКогда уже народ поймет, что покупать с рук у приходящих - всегда риск
Новость дня
44 минуты назадИвановское кладбище затопило
ФОТО
-
(1)
- 1033
сегодня, 11:54Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов
-
(1)
- 1166
сегодня, 11:36Как космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области
ФОТО
-
(1)
- 1284
сегодня, 11:18Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи
-
(1)
- 1376