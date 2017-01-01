Ивановец признался в двух десятках краж из автомобилей

Работа полиции по выявлению дополнительных эпизодов его преступной деятельности продолжается





В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж имущества из автомобилей. Злоумышленник разбивал стекла машин и похищал видеорегистраторы и другие ценные вещи, оставленные в салонах авто.

В настоящее время молодой человек признался в совершении более двух десятков эпизодов имущественных преступлений на территории областного центра и в Кинешме.

«В отношении задержанного - 28-летнего ивановца - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Работа полицейских по выявлению дополнительных эпизодов его преступной деятельности продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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