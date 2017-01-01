Новости
сегодня, 12:34
В московском ресторане карманник вытащил у жителя Ивановской области 200 тысяч рублей
Полиция разыскивает злоумышленника
О карманной краже в итальянском ресторане на улице Балчуг в Москве сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У посетителя пиццерии, 52-летнего уроженца Армении, приехавшего в столицу из Ивановской области, пропали 200 тысяч рублей, которые находились во внутреннем кармане его куртки. Карманник орудовал настолько ловко, что потерпевший ничего не заметил. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.
- оцените новость:
-
(0)
- 431
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
44 минуты назадИвановское кладбище затопило
ФОТО
-
(1)
- 1034
сегодня, 11:54Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов
-
(1)
- 1166
сегодня, 11:36Как космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области
ФОТО
-
(1)
- 1284
сегодня, 11:18Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи
-
(1)
- 1377