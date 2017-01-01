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Новости

сегодня, 12:34

В московском ресторане карманник вытащил у жителя Ивановской области 200 тысяч рублей

Полиция разыскивает злоумышленника


О карманной краже в итальянском ресторане на улице Балчуг в Москве сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У посетителя пиццерии, 52-летнего уроженца Армении, приехавшего в столицу из Ивановской области, пропали 200 тысяч рублей, которые находились во внутреннем кармане его куртки. Карманник орудовал настолько ловко, что потерпевший ничего не заметил. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.



ключевые слова: кража карманник полиция
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