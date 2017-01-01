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Новости

9 минут назад

В ивановском магазине полиция нашла 2373 бутылки контрафактного алкоголя

И 78 канистр со спиртом - ВИДЕО


В Иванове сотрудники полиции выявили и задокументировали факт реализации алкоголя с акцизными маркими, вызывающими сомнения в подлинности. Было установлено, что к совершению противоправной деятельности причастен житель областного центра 1969 года рождения. В торговом помещении по улице 24-я Линия в Иванове оперативники провели контрольную закупку спиртосодержащей продукции. После того, как факт реализации винно-водочных изделий был задокументирован, полицейские провели осмотр помещения указанной торговой точки и изъяли крепкие спиртные напитки с поддельными акцизными марками.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, всего из незаконного оборота было изъято 2373 бутылки контрафактного алкоголя и 78 канистр со спиртом. Это более 1500 литров спиртосодержащей жидкости.

Экспертиза показала, что акцизные марки – поддельные. В настоящее время образцы изъятого алкоголя также направлены на исследование. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Возбуждено уголовное дело. Организатор продажи спиртосодержащей продукции с поддельными акцизными марками уже дал признательные показания.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УМВД



ключевые слова: алкоголь контрафакт акцизные марки подделка полиция
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