Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов





В областной думе обсудят проблему законодательного регулирования использования вейпов – устройств, имитирующих курение. Заседание комиссии по образованию состоится завтра, 13 апреля.

Депутаты обсудят вопрос необходимости законодательного регулирования на федеральном уровне использования всех так называемых «электронных систем доставки никотина», которые не подпадают под действие Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В дискуссии примут участие представители исполнительных органов власти, правоохранительных структур, управления Роспотребнадзора, региональной Общественной палаты, комиссии по делам несовершеннолетних, Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области.

Эксперты отмечают, что распространение вейпов трудно подвести под государственное регулирование, поскольку они не подпадают под понятие «табачные» или «фармацевтические» изделия. Сегодня это просто потребительские продукты. Опасения вызывает то, что никак не контролируется состав смесей: в них может оказаться все, что угодно, в том числе и наркотические вещества.

Отметим, что за принятие мер по регулированию продажи и потребления устройств, имитирующих курение, активно выступают депутаты всех уровней, председатели законодательных собраний субъектов РФ, общественные деятели, медики, ученые.

Московской городской Думой в Государственную Думу РФ внесен законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака». Документ предусматривает запрет использования вейпов в общественных местах по аналогии с запретом потреблением табака: на транспорте, в госучреждениях, на детских площадках и во многих других местах. Кроме того, законопроектом предлагается полностью запретить рекламу испарительных смесей и устройств, предназначенных для их потребления, а также продажу подобных устройств и смесей несовершеннолетним.

По материалам пресс-служба Ивановской областной думы

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