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Новости

35 минут назад

Как космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области

ФОТО


«Особых условий размещения они никогда не требовали. Не было ни конфликтов, ни капризов», - вспоминает дежурный администратор санатория.

Строгий режим питания, регламент отдыха и медицинских процедур, обязательные спортивные занятия, - именно так выглядел отдых космонавтов в Ивановской области. Восстановление после полетов люди, побывавшие в космосе, проходили в известном санатории «Решма». Приезжали они туда не одни. На реабилитацию вместе с космонавтами, как правило, прибывали личные врачи и семьи.

Елена Кондакова, Валерий Корзун, Михаил Тюрин, Василий Циблиев, Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов, Сергей Трещев, Олег Кононенко - это лишь некоторые из космонавтов, посетивших Ивановскую область. Всего с период с 1992 по 2012 год в санатории на Волге отдохнуло 22 космонавта, вписавших свои имена в историю страны. Любимым занятием «звездных гостей» была рыбалка и сбор грибов, вспоминает персонал санатория. Также в свободное от процедур время они посещали Кинешму, Плес, Юрьевец.

Из интервью космонавта Олега Кононенко «Ивановской газете»: «В «Решме» тихо, хорошо...Мне нравится. Чувствую себя отлично...грязелечение, светолечение, водные процедуры. Со мной приехал врач экипажа...Уже через несколько дней улетаю в Хьюстон (США) для разбора полета с американскими специалистами, а в середине октября - в Европу...».

В последние годы послеполетную реабилитацию космонавты проходят в санатории «Загорские дали», бывшего Четвертого главного управления Минздрава СССР. Пожалуй, его основное преимущество перед «Решмой» в близости от Москвы.

К слову, сотрудники санатория, общавшиеся с космонавтами, отмечали у них полное отсутствие «звездной болезни».

Смотрите сегодня в программе "Губернский наблюдатель" эксклюзивное интервью с действующими космонавтами.



ключевые слова: космонавты санаторий реабилитация
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