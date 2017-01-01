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48 минут назад
Руководитель фермерского хозяйства не выплачивал работникам зарплату из-за отсутствия сбыта молока
В Лухском районе прокуратура выявила факт невыплаты заработной платы работникам фермерского хозяйства на общую сумму 120 тысяч рублей. Как пояснял руководитель, задержку заработной платы работникам за вторую половину февраля и март 2017 года обусловило отсутствие сбыта молочной продукции.
В защиту интересов работников прокурор обратился в суд с требованием о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы 8 работникам. Суд требования прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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