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Новости

54 минуты назад

Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи


В областном центре 22 земельных участка на территории Ивановского района в деревне Иванцево. Эти земли предназначены для бесплатного предоставления в собственность многодетным гражданам. Площадь сформированных земельных участков составляет от 1000 до 1400 квадратных метров.

Администрация Беляницкого сельского поселения присвоила адресные части 22 сформированным земельным участкам. Названия улиц тесно связаны с космической темой, в них звучат имена всем известных созвездий. Так, 8 участков для многодетных семей будут располагаться на улице Кассиопеи, еще 8 - на улице Андромеды и 6 участков - на улице Звездной.



ключевые слова: многодетная семья земельный участок улица космос созвездия
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexandr								
							
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  • 15 минут назад
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										0
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							А мне кажется, что название новости должно быть: "Ивановские многодетные семьи построят улицы Андромеды и Кассиопеи". Поселить можно только в готовые дома, а такого власти им не предлагают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									напрягшийся								
							
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  • 4 минуты назад
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							когда кажется креститься надо, а не за клавиатуру хвататься								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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