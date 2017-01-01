Ивановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи





В областном центре 22 земельных участка на территории Ивановского района в деревне Иванцево. Эти земли предназначены для бесплатного предоставления в собственность многодетным гражданам. Площадь сформированных земельных участков составляет от 1000 до 1400 квадратных метров.

Администрация Беляницкого сельского поселения присвоила адресные части 22 сформированным земельным участкам. Названия улиц тесно связаны с космической темой, в них звучат имена всем известных созвездий. Так, 8 участков для многодетных семей будут располагаться на улице Кассиопеи, еще 8 - на улице Андромеды и 6 участков - на улице Звездной.

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