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Новости

сегодня, 11:04

В доме на улице Интернациональной в Кинешме мужчина скончался от полученных ранений

Подозреваемый в преступлении задержан «по горячим следам»


Сегодня ночью в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одном из домов на улице Интернациональной в Кинешме от полученных ранений скончался 36-летний мужчина.

Выехавшие на место полицейские и специалисты следственного комитета установили, что ранения мужчина получил во время конфликта при распитии спиртного.

«Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками патрульно-постовой служб полиции «по горячим следам». В настоящее время собранные полицейскими материалы и фигурант переданы по подследственности для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: ранение гибель полиция
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