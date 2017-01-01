В доме на улице Интернациональной в Кинешме мужчина скончался от полученных ранений

Подозреваемый в преступлении задержан «по горячим следам»





Сегодня ночью в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одном из домов на улице Интернациональной в Кинешме от полученных ранений скончался 36-летний мужчина.

Выехавшие на место полицейские и специалисты следственного комитета установили, что ранения мужчина получил во время конфликта при распитии спиртного.

«Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками патрульно-постовой служб полиции «по горячим следам». В настоящее время собранные полицейскими материалы и фигурант переданы по подследственности для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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