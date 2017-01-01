В Иванове пройдет Чемпионат области по сётокану





15 апреля в Иванове пройдет открытый Чемпионат и Первенство области по восточному боевому единоборству сётокан. Место проведения – спонрткомплекс «Энергия» (Бакинский проезд, 55 А). Начало поединков – в 09.00.

Для справки:

Сётокан (яп. 松濤館 сё:то:кан , буквально, «дом колышущихся сосен» или «зал сосны и моря») - один из основных стилей японского каратэ, разработанный выдающимся популяризатором и преподавателем карате Фунакоси Гитином (1868-1957) и получившим дальнейшее развитие благодаря его сыну Фунакоси Ёситака. Направление получило название «Сётокан» от литературного псевдонима Фунакоси - Сёто. На эмблеме стиля изображен тигр.

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