Новости
сегодня, 10:55
В Иванове пройдет Чемпионат области по сётокану
15 апреля в Иванове пройдет открытый Чемпионат и Первенство области по восточному боевому единоборству сётокан. Место проведения – спонрткомплекс «Энергия» (Бакинский проезд, 55 А). Начало поединков – в 09.00.
Для справки:
Сётокан (яп. 松濤館 сё:то:кан , буквально, «дом колышущихся сосен» или «зал сосны и моря») - один из основных стилей японского каратэ, разработанный выдающимся популяризатором и преподавателем карате Фунакоси Гитином (1868-1957) и получившим дальнейшее развитие благодаря его сыну Фунакоси Ёситака. Направление получило название «Сётокан» от литературного псевдонима Фунакоси - Сёто. На эмблеме стиля изображен тигр.
ключевые слова: единоборства каратэ сётокан Чемпионат Первенство
- оцените новость:
-
(0)
- 182
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
39 минут назадКак космонавты проходили реабилитацию в Ивановской области
ФОТО
-
(1)
- 521
58 минут назадИвановские многодетные семьи поселят на улицах Андромеды и Кассиопеи
-
(1)
- 636