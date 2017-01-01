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Ямочный ремонт в Иванове: вчерашние итоги и планы на сегодня
11 апреля работы по ямочному ремонту дорожного полотна велись на следующих ивановских улицах: Спартака, Сарментовой, Революционной, 8-й Завокзальный переулок, а также на дороге к кладбищу от села Богородское. Было применено 23,53 тонн литой асфальтобетонной смеси. На улице Новгородской (дорога на хутор Митрофаново) использовано 13,25 тонн песчаной асфальтобетонной смеси.
Сегодня, 12 апреля, планируется продолжить восстановительные работы на улицах Спартака, Сарментовой, 8-м Завокзальном переулке, а также в районе дома №37 на ул. Громобоя и дома №17 по ул. Комсомольская. На ул. Новгородской продолжится использование песчаной асфальтобетонной смеси на ремонте дорожного покрытия.
ключевые слова: дорога улица ямочный ремонт
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