У деревни Новая уровень воды в Нерли поднялся выше моста более чем на метр





В ГУ МЧС по Ивановской области рассказали о текущей ситуации с подтоплением низководного моста у деревни Новая в Гаврилово-Посадском районе. В настоящее время уровень воды в реке Нерль на 1 метр 10 сантиметров выше уровня моста.

Что касается еще одного, ранее подтопленного моста – на реке Теза в селе Холуй Южского района, то там сейчас вода подступает к полотну низководного моста. Движение по нему пока не перекрыто. До полотна моста осталось около 5 сантиметров. «Вполне возможно, что второго подтопления этого моста не будет. Многое будет зависеть от погодных условий в ближайшие несколько дней», - отметили в региональном ведомстве спасателей.

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