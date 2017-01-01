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Новости

44 секунды назад

У деревни Новая уровень воды в Нерли поднялся выше моста более чем на метр


В ГУ МЧС по Ивановской области рассказали о текущей ситуации с подтоплением низководного моста у деревни Новая в Гаврилово-Посадском районе. В настоящее время уровень воды в реке Нерль на 1 метр 10 сантиметров выше уровня моста.

Что касается еще одного, ранее подтопленного моста – на реке Теза в селе Холуй Южского района, то там сейчас вода подступает к полотну низководного моста. Движение по нему пока не перекрыто. До полотна моста осталось около 5 сантиметров. «Вполне возможно, что второго подтопления этого моста не будет. Многое будет зависеть от погодных условий в ближайшие несколько дней», - отметили в региональном ведомстве спасателей.



ключевые слова: паводок река мост подтопление
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