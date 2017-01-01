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Новости

14 минут назад

У ж/д моста рядом с парком Степанова возник пожар

ФОТО


В минувшие сутки пожарные в Ивановской области 33 раза выезжали на тушение травы. Больше всего таких загораний было в Иванове – 12, также поступали сообщения из Фурманова, Гаврилова Посада, Фурмановского, Приволжского и Тейковского районов и других муниципалитетов. Общая площадь горения травы составила более 35 тысяч квадратных метров.

Один из «травяных» пожаров произошел у железнодорожного моста рядом с ивановским парком им. Степанова (см. фото). Огнеборцы прибыли на место примерно через 10 минут и быстро все потушили.



ключевые слова: пожар пал МЧС
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