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Новости

25 минут назад

Ярославцам покажут «Космический Палех»


Сегодня, в День космонавтики, в ярославском культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой откроется выставка «Космический Палех». На ней в широком диапазоне будет представлено искусство палехской миниатюры - знаменитые шкатулки, декоративные панно, картины, книжная графика, папье-маше. Часть выставки посвящена теме космоса, что является уникальным и необычным для сюжетов палехской росписи.

«Посетители смогут узнать не только особенности данной техники, но и проследить взаимосвязь сфер космонавтики и народного промысла на примере картин, выполненных в космической тематике», - говорят организаторы.

Выставка будет работать до 31 мая.



ключевые слова: космос Палех миниатюра выставка
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