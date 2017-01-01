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В колонии №10 открыли молельную комнату для мусульман
В исправительной колонии общего режима №10 (п. Бородино, Гаврилово-Посадский район) открыли молельную комнату для мусульман.
Как отметил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Ивановской области Ильдар Садыков, молельная комната оборудована в соответствии со всеми канонами, и теперь у прихожан-осужденных появилось отдельное место для религиозных обрядов. «Это позволит повысить уровень их духовного воспитания, что, безусловно, сыграет положительную роль в дальнейшей ресоциализации».
В рамках визита имам-хатыб провел духовную беседу с осужденными, рассказал о ценностях ислама, разъяснил основные религиозные обряды и прочитал проповедь о важности раскаяния, возможности прощения, так же выступил с беседой на тему «Основы Ислама. Ислам в современном мире, противодействие экстремизму».
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