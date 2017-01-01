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30 минут назад
В Иванове загорелась кровля двухэтажного дома
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Пожар в двухэтажном доме на улице Колотилова в областном центре произошел сегодня вечером. Загорелась кровля здания. На тушение выезжали не менее трех пожарных расчетов. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.Фото: ВКонтакте / Автопартнер
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