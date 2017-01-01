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22 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Позоримся в одном, смекалку проявляем в другом

ВИДЕО


Ивановская область снова прославилась. Федеральный канал Россия-24 проводит независимый экономический эксперимент. Отправляет потенциальных инвесторов в разные регионы. И они составляют рейтинг делового гостеприимства. Пока таким образом проверили 20 регионов. Мы оказались на последнем 20-м месте.

Инвестор оценил транспортную инфраструктуру области - аэропорт без охраны, привокзальную площадь сами видели, дороги ни к черту. Вместо инвестиционного агентства - какой-то муляж. За технопарк в Вичуге, который местные «эксперты» обрисовали потенциальному инвестору как чистое поле, и бизнес-инкубатор нам поставили ноль. Результат - подвал рейтинга.

Зато оперативность, сообразительность и смекалку администрация Вичугского района проявила в другом месте. В каком – в комментарии Валентины Перекрестовой.

153-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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	       		Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена
				
сегодня, 11:04

				

				Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена 
								

					
	 Ивановской полицией задержан человек, который может иметь отношение к этой смерти 
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:40

				

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	 Предприниматель подозревается в нанесении ущерба кредитным организациям на сумму 97 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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