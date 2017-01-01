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ПОСЛУШАЙТЕ! Позоримся в одном, смекалку проявляем в другом
Ивановская область снова прославилась. Федеральный канал Россия-24 проводит независимый экономический эксперимент. Отправляет потенциальных инвесторов в разные регионы. И они составляют рейтинг делового гостеприимства. Пока таким образом проверили 20 регионов. Мы оказались на последнем 20-м месте.
Инвестор оценил транспортную инфраструктуру области - аэропорт без охраны, привокзальную площадь сами видели, дороги ни к черту. Вместо инвестиционного агентства - какой-то муляж. За технопарк в Вичуге, который местные «эксперты» обрисовали потенциальному инвестору как чистое поле, и бизнес-инкубатор нам поставили ноль. Результат - подвал рейтинга.
Зато оперативность, сообразительность и смекалку администрация Вичугского района проявила в другом месте. В каком – в комментарии Валентины Перекрестовой.153-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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