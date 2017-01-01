В Иванове дети играют в развалинах, несущих угрозу

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На берегу Уводи, в черте областного центра, расположена постройка, которая представляет опасность для окружающих.

Строение находится в районе 3-й Камвольной улицы. Это бывшая насосная станция камвольного комбината. После ликвидации предприятия здание пришло в негодность. Неподалеку расположен частный сектор.

Член молодежной палаты при областной думе Александр Коротков - местный житель. Рассказывает, что здесь часто играют дети. Между тем руины представляют опасность. Конструкция со временем пришла в негодность и грозит обрушится. Кроме того, на территории бывшей станции есть открытые люки. Ситуация осложняется тем, что в летний период на берег Уводи приходят отдыхающие. Между тем доступ в развалины открыт, и кто-нибудь может провалиться.

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Фото: Александр Коротков