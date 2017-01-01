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Новости

сегодня, 18:21

В Иванове планируют провести межрегиональный детский фестиваль циркового искусства

ФОТО


Проведение на территории Ивановской области межрегионального детского фестиваля циркового искусства обсуждалось в ходе рабочего визита в Иваново директора компании «Росгосцирк» Дмитрия Иванова. С департаментом культуры и туризма по этому поводу достигнута предварительная договоренность.



ключевые слова: цирк цирковое исскуство дети фестиваль Росгосцирк
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