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сегодня, 18:21
В Иванове планируют провести межрегиональный детский фестиваль циркового искусства
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Проведение на территории Ивановской области межрегионального детского фестиваля циркового искусства обсуждалось в ходе рабочего визита в Иваново директора компании «Росгосцирк» Дмитрия Иванова. С департаментом культуры и туризма по этому поводу достигнута предварительная договоренность.
ключевые слова: цирк цирковое исскуство дети фестиваль Росгосцирк
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