Севергазбанк снизил ставку по ипотеке до 10,4% годовых

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«Севергазбанк» (Банк СГБ) осуществил очередное снижение ставок по ипотечным кредитам, таким образом сделав стоимость ипотеки одной из самых низких на рынке. Ставка в размере 10,4% годовых распространяется на покупку жилья в новостройках. Приобретая жилье на вторичном рынке Иваново и области, заемщику доступно предложение ипотеки по ставке 10,75% годовых. Снижение ставок составило от 0,5 до 2,35 процентных пунктов.

Условия ипотеки в «Севергазбанке» содержат ряд преимуществ. Данные ставки едины и не зависят от первоначального взноса, срока кредитования и площади приобретаемой квартиры. Также ставки распространяются на все категории граждан, независимо от того, является ли заемщик зарплатным клиентом банка.

Возможно оформить ипотечный кредит и на погашение действующего, полученного в иной кредитной организации. Ставка будет составлять 10,75% после регистрации ипотеки в пользу «Севергазбанка».

Срок кредитования составляет от 3 до 25 лет, сумма – от 300 тыс до 20 млн рублей (в зависимости от региона). Вышеобозначенные ставки действительны при условии личного страхования заемщиков и справки о доходах по форме 2-НДФЛ.

«Ипотека является одним из наших приоритетных продуктов, поэтому его развитию уделяется большое внимание. Принятое в банке решение о снижении ставок до минимальных рыночных уровней призвано сделать получение ипотеки и покупку жилья для граждан более доступными. Мы приглашаем жителей Иваново в офис нашего банка», – прокомментировал данное событие заместитель председателя правления, начальник департамента розничного бизнеса и регионального развития «Севергазбанка» («Банка СГБ») Сергей Тишко.

В Иваново Севергазбанк представлен офисом на улице Карла Маркса Ленина, д. 34.

Телефоны Ивановского офиса Севергазбанка: 8(4932) 42-30-15, 42-26-78

Сайт: www.severgazbank.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-700-25-52

Справочная информация о Севергазбанке (Банке СГБ)

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») - универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для частных лиц, корпоративных клиентов и государственных структур. Банк обслуживает более 500 тысяч физических и 18 тысяч юридических лиц. Банк имеет рейтинг от «Эксперт РА» — «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз «Стабильный». Банк был основан в 1994 году. Одним из владельцев банка является крупнейший в стране Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД». Офисы организации работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях.





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