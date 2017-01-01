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Новости

18 минут назад

Названы пять районов области, в которых наиболее вероятно возникновение лесных пожаров

Мониторить пожароопасную обстановку будут при помощи авиации, мотопарапланов, беспилотников и видеокамер


Сегодня в администрации областного центра состоялось заседание коллегии ГУ МЧС России по Ивановской области. В числе прочих был рассмотрен вопрос о готовности региона к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по государственной противопожарной службе Евгений Моисеев сообщил, что в прошлом году площадь природных пожаров уменьшилась по сравнению с предыдущим 2015 годом на 27% и составила 11,5 га (АППГ 15,8 га). Все обнаруженные очаги природных пожаров были ликвидированы в день возникновения.

В летний период наиболее вероятно возникновение очагов лесных пожаров в юго, юго-западных и центральных районах области: Ивановском, Южском, Комсомольском, Тейковском и Пестяковском районах. В зоне вероятного воздействия природных пожаров на территории региона расположено 83 объекта, в том числе: 40 населённых пунктов, 40 объектов экономики, 3 летних оздоровительных учреждения.

В течение пожароопасного сезона будет организовано проведение наземного, авиационного и космического мониторинга на территории земель лесного фонда. Воздушная разведка будет организована с привлечением авиации МЧС, Министерства обороны, частных мотопарапланов. Также к проведению воздушного мониторинга будут привлечены 8 беспилотных летательных аппаратов МЧС.

В этом году для мониторинга пожароопасной обстановки в Иванове и Кинешме, а также Южском, Пестяковском и Верхнеландеховском районах будут задействованы камеры видеонаблюдения. Всего планируется установить 7 камер видеонаблюдения.

ключевые слова: МЧС лес пожар мониторинг
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