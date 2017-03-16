Дом в Иванове, где бомжи, возможно, ели собак, будет снесен

Всего в этом году в областном центре снесут 13 домов и строений





В областном центре формируется программа сноса многоквартирных домов на 2017 год. Для этого в городском бюджете предусмотрено 3 миллиона 700 тысяч рублей. Сумма на уровне прошлогодней.

Снести планируют 13 домов и строений. Адреса 7 многоквартирных домов уже определены. В том числе и дом №9/15 на 6-й Меланжевой улице, где в середине марта местные жители обнаружили трупы собак. Предполагали, что животных здесь травили, а возможно, и ели бомжи. При том, что рядом располагается детский сад. Кроме того, в развалинах играли подростки. Между тем эта хибара была признана аварийной и подлежащей сносу еще в 2013 году.

По словам начальника городского Управления ЖКЖ Дмитрия Растатурова, дом №9/15 будет снесен ориентировочно в июне, после проведения всех конкурсных процедур.

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