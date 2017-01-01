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40 минут назад
В ивановском парке «Харинка» найден труп пропавшей в декабре прошлого года женщины
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено
Вчера в лесном массиве ивановского парка «Харинка» был обнаружен труп неизвестной женщины.
Сегодня сотрудники уголовного розыска установили личность погибшей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась жительница Советского района областного. 39-летняя женщина 7 декабря 2016 года ушла из дома и не вернулась. Её родные обратились в полицию с соответствующим заявлением.По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.
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