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Новости

40 минут назад

В ивановском парке «Харинка» найден труп пропавшей в декабре прошлого года женщины

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено


Вчера в лесном массиве ивановского парка «Харинка» был обнаружен труп неизвестной женщины.

Сегодня сотрудники уголовного розыска установили личность погибшей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась жительница Советского района областного. 39-летняя женщина 7 декабря 2016 года ушла из дома и не вернулась. Её родные обратились в полицию с соответствующим заявлением.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

ключевые слова: поиск розыск труп
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена
				
сегодня, 11:04

				

				Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена 
								

					
	 Ивановской полицией задержан человек, который может иметь отношение к этой смерти 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием
				
сегодня, 10:40

				

				УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием 
								

					
	 Предприниматель подозревается в нанесении ущерба кредитным организациям на сумму 97 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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